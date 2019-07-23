Papa'dan Esad'a mektup

Katoliklerin ruhani lideri Papa, Suriye Devlet Başkanı Esad'a mektup yazarak İdlib konusundaki endişelerini iletti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bir mektup göndererek Suriye'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Papa'nın bilhassa, ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki insani duruma ilişkin endişelerini ifade ettiğini belirten Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Bu sabah Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson ve Papa'nın Suriye'deki elçisi Kardinal Mario Zenari, Şam'da Esad'la görüştü. Papa Francis'in Suriye'deki ve özellikle de İdlib'deki insani durumla ilgili duyduğu derin endişeleri kaleme aldığı mektubu kendisine iletti." ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırına yakın noktadaki İdlib, Esad karşıtı muhaliflerin kontrolündeki tek kent.

Diğer kentlerden kaçanlarla birlikte yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip İdlib, son aylarda Suriye ve Rus savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu.