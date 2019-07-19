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Papaz Müslüman oldu

Türkiye'de aldığı eğitimlerden sonra İslamiyet'i seçen Kenyalı papaz arkadaşları tarafından dışlandı.
Papaz Müslüman oldu

Kenya’nın Homabay vilayetindeki papaz, 61 yaşında Müslüman oldu.

İsmail adını alan papaz, Türkiye’de aldığı dini eğitimden sonra beraberinde kendilerine İslamiyet’i anlatacak bir Türk ile köyüne döndü.

PAPAZLIKTAN İSLAMİYETE

Homabay vilayetinin Niyal Gosi köyü kilisesinde papaz olan 61 yaşındaki Charles Okuany, uzun bir sorgulama dönemi yaşadı. Bir süre ülkesindeki Hristiyanlarla Müslümanların hayatını karşılaştıran Okuany, Müslüman olmaya karar verdi.

"HER ŞEY ÇOK ZOR OLABİLİR AMA HAKİKAT İÇİN DEĞER"

Okuany, “Araştırmalarım sonucu Müslüman olmaya karar verdim fakat bir sorun vardı. 60'ını geçmiş birisinin din değiştirmesi çevresi tarafından kolaylıkla kabullenilecek bir şey değil; bir de bu kişi bir papaz ise. Hem bunları aşsam bile bu yaştan sonra İslam'ı nasıl öğrenecektim? Bir süre bunları ölçüp tarttım ve asıl olanın hakikat olduğuna karar verdim. Her şey çok zor olacaktı ama hakikat için değerdi” dedi.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN DIŞLANDI

Müslüman olduktan sonra İsmail adını alan Okuany, arkadaşları tarafından dışlandığını ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlattı.

 

"50 KİŞİ DAHA İSLAMİYETİ SEÇTİ"

Herkesin kendisindeki değişimi merak ettiğini söyleyen Okuany, “Düşüncelerimi anlattığım yaklaşık 50 kişi İslamiyet’i seçti. Ulusal televizyon kanalları gelip röportajlar yapınca birçok kişi İslamiyet hakkında arayışa girişti. Böyle bir şeye vesile olmak beni ayrıca mutlu etti. Sayımız artınca köyümüzün merkezine bir de cami yaptırdık” şeklinde konuştu.

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