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Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'da

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'da

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Papiss Cisse, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut ile çalışmayı çok istediğini dile getiren Cisse, "Ancak henüz bir anlaşma yok. Görüşmeye geldim. Fiziksel durumumla ilgili bir sıkıntı yok" dedi. "Beşiktaş ile görüştün mü" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı, Fenerbahçe için buradayım" yanıtını verdi.

Cisse sonrasında sarı lacivertli yetkililerle görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.

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