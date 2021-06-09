  • BIST 1.451
  • Altın 523,186
  • Dolar 8,5874
  • Euro 10,4728
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Para dolu poşeti çöpe attı

Trabzon’da Ayşe Mutlu (62), para dolu poşeti yanlışlıkla yer altı çöp konteynerine attı. Ortahisar Belediyesi ekiplerince çıkarılan konteynerdeki para dolu poşet, sahibine teslim edildi.
Para dolu poşeti çöpe attı

Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Mutlu, tedavisi için hastaneye giderken, yanındaki, 7 bin TL bulunan poşeti yanlışlıkla sokaktaki çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Mutlu, durumu oğlu Osman Mutlu’ya söyledi. Osman Mutlu da hemen ilçe belediyesine başvurdu. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce görevlendirilen personel Hasan Pulat ve Alper Bayram, bulunduğu alandan çıkardıkları yer altı çöp konteynerindeki para dolu poşeti, Ayşe Mutlu’ya teslim etti.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Osman Mutlu ve temizlik işçileri Hasan Pulat ve Alper Bayram’ı makamında ağırladı. Başkan Genç, duyarlılıklarından ötürü işçileri, teşekkür plaketiyle de ödüllendirdi.

‘BİR ANLIK DALGINLIĞI OLDU’

Paranın kendilerine verilmesinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren aile, belediye ve ekiplere teşekkür etti. Kendileriyle yakından ilgilenen belediye çalışanlarına teşekkür eden Osman Mutlu, “Annemin bir anlık dalgınlığı oldu. Birtakım çöpleri atarken kazara parasını da yer altı çöp konteynerine attı. Sonradan parasını çöpe attığını fark etti. Sağ olsun hiç zaman kaybetmeden işe koyuldular ve konteyneri çıkararak içini boşalttılar. Para da çöpler arasındaydı. İşçiler tastamam parayı anneme teslim ettiler” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu09 Haziran 2021 Çarşamba 14:47
  • Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin09 Haziran 2021 Çarşamba 13:59
  • İstanbul ve İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor09 Haziran 2021 Çarşamba 13:58
  • Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı09 Haziran 2021 Çarşamba 13:26
  • Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi09 Haziran 2021 Çarşamba 13:05
  • Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek09 Haziran 2021 Çarşamba 13:04
  • Türksat AŞ personel alacak09 Haziran 2021 Çarşamba 12:56
  • Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü09 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
  • FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması soruşturmasında Ukrayna'da yakalanan 2 sanığa dava açıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti