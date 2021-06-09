Para dolu poşeti çöpe attı

Trabzon’da Ayşe Mutlu (62), para dolu poşeti yanlışlıkla yer altı çöp konteynerine attı. Ortahisar Belediyesi ekiplerince çıkarılan konteynerdeki para dolu poşet, sahibine teslim edildi.

Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Mutlu, tedavisi için hastaneye giderken, yanındaki, 7 bin TL bulunan poşeti yanlışlıkla sokaktaki çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Mutlu, durumu oğlu Osman Mutlu’ya söyledi. Osman Mutlu da hemen ilçe belediyesine başvurdu. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce görevlendirilen personel Hasan Pulat ve Alper Bayram, bulunduğu alandan çıkardıkları yer altı çöp konteynerindeki para dolu poşeti, Ayşe Mutlu’ya teslim etti.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Osman Mutlu ve temizlik işçileri Hasan Pulat ve Alper Bayram’ı makamında ağırladı. Başkan Genç, duyarlılıklarından ötürü işçileri, teşekkür plaketiyle de ödüllendirdi.

‘BİR ANLIK DALGINLIĞI OLDU’

Paranın kendilerine verilmesinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren aile, belediye ve ekiplere teşekkür etti. Kendileriyle yakından ilgilenen belediye çalışanlarına teşekkür eden Osman Mutlu, “Annemin bir anlık dalgınlığı oldu. Birtakım çöpleri atarken kazara parasını da yer altı çöp konteynerine attı. Sonradan parasını çöpe attığını fark etti. Sağ olsun hiç zaman kaybetmeden işe koyuldular ve konteyneri çıkararak içini boşalttılar. Para da çöpler arasındaydı. İşçiler tastamam parayı anneme teslim ettiler” dedi.