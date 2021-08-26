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Para halterci Abdullah Kayapınar, Paralimpik Oyunlarında beşinci oldu

Yaz Paralimpik Oyunları'nda milli para halterci Abdullah Kayapınar oyunları 5'inci sırada tamamladı. 
Para halterci Abdullah Kayapınar, Paralimpik Oyunlarında beşinci oldu

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleşen halter müsabakalarında  49 kiloda mücadele eden Abdullah Kayapınar,  ilk hakkında 150 kilo kaldırdı. İkinci hakkında 160, üçüncü hakkında ise 161 kilonun altına giren milli sporcu, bu denemelerinde başarısız oldu ve oyunları 5'inci sırada tamamladı.

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Erkekler 49 kiloda altın madalyayı 173 kiloyla Ürdünlü Omar Sami Hamadeh Qarada kazandı. Gümüş madalyayı ise yine 173 kilo kaldıran Vietnamlı sporcu Van Cong Ie elde etti. Aynı kiloyu kaldırmalarına rağmen rakibinden tartıda 10 gram daha hafif çıkan Qarada, kurallar gereği altın madalyayı boynuna taktı. Bu sıklette Azerbaycan'dan Parvin Mammadov ise 156 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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