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Para milli sporcular Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, aldığı başarılı sonuçlarla tarihinin en iyi organizasyonunu geçirdi.
Para milli sporcular Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcular, önemli başarılar elde etti.

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı.

1992 Barselona'da ilk kez boy gösteren Türk sporcular, Tokyo'dan önceki en yüksek madalya sayısına Londra 2012'de ulaşmıştı. İngiltere'de 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya alan para milli sporcular, Japonya'da bu sayıyı geçti.

Tokyo'da milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı unvanını korudu
Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci kez paralimpik şampiyonu oldu.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya getirdi
Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Abdullah, erkekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya elde etti, Rio 2016'da aldığı bronz madalyadan sonra bir başarıya daha imza attı.

Masa tenisinde Abdullah'ın dışında 3 milli sporcu daha madalya elde etti. Erkekler sınıf 4'te Nesim Turan, sınıf 5'te Ali Öztürk, kadınlar sınıf 7'de ise Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin Tokyo'daki en başarılı branşı da 4 madalyayla masa tenisi oldu.

Yüzmede tarihi başarı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Birçok para milli yüzücü de finalde yer alarak başarılı yarışlar çıkardı.

Okçulukta 3 madalya
Para milli okçular, Tokyo'da 3 madalya aldı.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı.

Judo ve tekvandoda ikişer madalya
Judo ve tekvando branşlarında milli sporcular, ikişer madalya elde etti.

Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar'la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman'la bronz madalya sevinci yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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