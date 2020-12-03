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Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya

Milli sporcular Osman Yalt, Muhammed Aspala, Recep Özdemir ve Rafet Samet Adıyaman, 2021 Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.
Para tekvando milli sporcularının hedefi dünya şampiyonasında altın madalya

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren para tekvando sporcuları Osman Yalt, Muhammed Aspala, Recep Özdemir ve Rafet Samet Adıyaman, 2021'de düzenlenecek Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

2021 Dünya Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, çalışmalarını, yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uygun şekilde sürdürüyor.

Sporcular, 2021'de düzenlenecek şampiyonada, altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyor.

Milli sporcu Osman Yalt (36), AA muhabirine, doğuştan 2 kolunun olmadığını söyledi.

Spora, 2014 yılında başladığını ve 2015'te milli takıma seçildiğini belirten Osman Yalt, şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı antrenmanları kontrollü yapıyoruz. Antrenmanlarımızı çok kalabalık olmamak şartıyla salonda yapıyoruz. Hedefim 2021 Dünya Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırmak. En büyük temennim bu. Spor ile öz güven kazandım, daha katılımcı olmaya başladım. Spora başlamak hayatımda dönüm noktası oldu. Çok faydaları oldu. Engelli birey olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldık ve inandıkça başarabiliyoruz."

Doğuştan 2 kolu olmayan milli sporcu Muhammed Aspala (20) da spora 2017'de başladığını anlattı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunduğunu aktaran Muhammed Aspala, "2021'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve altın madalya kazanmak. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Ben antrenmanlar için haftanın dört günü Niğde merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Edikli beldesinden geliyorum." dedi.

Doğuştan bir kolu olmayan Recep Özdemir (28) de sporun kendisine çok şeyler kattığını dile getirdi.

Bu sene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulundan mezun olduğunu ifade eden Recep Özdemir, "Bu spor sayesinde beden eğitimi öğretmeni oldum. 2013'te milli takıma girdim. Şimdi 2021 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyorum. Bundan dolayı haftanın 4 günü antrenman yapıyorum. Pandemi hepimizi etkiledi. Ama emek olmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Bunun farkındayız ve çalışmamız lazım. Ben hayatımda ne kazandıysam spor sayesinde kazandım. Geldiğim noktaya spor sayesinde geldim. Engelli bireylere de her branşta spor yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Doğuştan bir kolu olmayan Rafet Samet Adıyaman (18) da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Sporcularından çok ümitli olduğunu vurgulayan antrenör İbrahim Yiğit de şampiyonadan madalyayla dönmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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