  • BIST 100.101
  • Altın 384,471
  • Dolar 6,9593
  • Euro 7,5235
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 23 °C
»

"Para virüs bulaştırabilir"

Prof. Dr. Orhan Yıldız, alışverişler sırasında paranın el değiştirmesinin büyük risk oluşturduğunu belirterek, 'Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir' dedi.
"Para virüs bulaştırabilir"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, özellikle İstanbul'un virüse hazırlıksız yakalandığını, bu nedenle bu kentte çok fazla yaylım görüldüğünü ve etkilendiğini bildirdi.

Yıldız, "Artışla ilgili duyduğumuz her şey İstanbul'dan geldi. Biz Anadolu kentlerinde vaka görmezken, İstanbul'da vaka artış hızlarını gözlemledik. İstanbul'da erken başlayan pandemi daha sonra diğer illere yansıdı. Sağlık Bakanlığı ve doktorlar olarak çok ciddi önlemler aldık. İstanbul'da pandeminin tepe noktası görüldü ve hastalık inmeye başladı. Anadolu'da birçok şehirde sonuçlar bu paralellikle seyretmiyor. Artış hızımız yavaş; ancak tepe noktasına ulaşamadık. Bundan dolayı İstanbul ve diğer şehirleri ayırmak gerekir. İstanbul ve diğer şehirlerde gevşemenin bir yeri yok. Ne alışveriş merkezleri ne de okul gibi toplu yaşanan yerlerde henüz gevşeme için erken" dedi.

'SOSYAL MESEFAYE HALA UYMAYANLAR VAR'

Prof. Dr. Yıldız, toplumda maske takma alışkanlığı kazanmayan ve sosyal mesafe kuralarına uymayanların bulunduğunu söyleyerek, "İstanbul'da vakalar gerilemeye başladı; ama ikinci bir pik bu hastalıkta bekleniyor. Sınırlamaların kaldırılmasına alışveriş merkezlerinden başlanması sıkıntı verici. Çünkü alışveriş merkezleri toplu yaşanılan bir yer. Maalesef halkımız maske takma alışkanlığını tam olarak kazanmadı. Sosyal mesafeye hala uymayanlar var. İnsanlar aynı zamanda alışveriş yapacaklardır" diye konuştu.

'PARA ÜSTÜ ALMAYACAK ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPIN'

Prof. Dr. Yıldız, alışverişlerde kağıt para kullanılmasının virüsün bulaşma riski açısından sıkıntı verici olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Çünkü para yıkanabilir olarak gözükmez. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir. Kredi kartlarının temassız özelliğini kullanmakta yarar vardır. İlla ki para ile alışveriş yapıldıysa ve para üzeri alındıysa alınan para çok ayrı bir yerde mümkünse poşet içinde muhafaza edilmelidir. Eve gelindiğinde o para dezenfektan ile silinmelidir. Para sıcak ortamda ya da güneş altında bekletilebilir. ATM'den alınan para risk taşımaz; ama elden ele gezen para virüs sorunu oluşturur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:05
  • Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye isyan etti14 Mayıs 2020 Perşembe 10:42
  • TBB: 18 Mayıs'ta, 15 ildeki banka şubeleri kapalı olacak14 Mayıs 2020 Perşembe 10:39
  • Eski futbolculara FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı14 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
  • Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde tutmadı14 Mayıs 2020 Perşembe 10:11
  • Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler14 Mayıs 2020 Perşembe 09:57
  • Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na 27 soruşturma' haberine açıklama14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti