  • BIST 1.408
  • Altın 470,630
  • Dolar 7,6846
  • Euro 9,3636
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, tost satışı yapan büfe işleten Osman Kemah (50), koronavirüs salgını nedeniyle iş yerindeki paraları dezenfektan ile yıkayıp sobada kurutuyor.
Paraları dezenfektanla yıkayıp, sobada kurutuyor

Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde işlettiği büfesinde 6 yıldır tost satan Osman Kemah, koronavirüse karşı sıra dışı bir mücadele örneği sergiliyor. Kemah, kendisinden alışveriş yapan müşterilerinden aldığı paraları bir kutuda biriktiriyor. Sabah ve akşam düzenli olarak paraları dezenfektanla yıkayan Kemah, daha sonra kağıt ve metal paraları iş yerindeki sobada kurutuyor. Kemah, dezenfektanla yıkadığı temiz paraları, kendisinden tost yaptıranlara para üstü olarak veriyor. 

‘VATANDAŞLAR TAKDİR EDİYOR’

Kemah, ülkede koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşanmaya başladığından itibaren, metal ve kağıt paraları dezenfektanla yıkadığını söyledi. Halk sağlığını gözeterek bu uygulamayı sürdürdüklerini belirten Kemah, "Koronavirüs salgını nedeniyle paraları dezenfekte etmek aklımıza geldi. Paraları tek tek bıkıp, usanmadan burada biriktiriyoruz. Sürekli sabah akşam dezenfektanla yıkıyoruz. Kağıt paraları ayrı, bozuk paraları ayrı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Sobanın üzerine asarak kurutuyoruz. Daha sonra onları toplayıp alışverişlerde kullanıyoruz" dedi.

Salgın sona erinceye kadar paraları dezenfektanla yıkamaya devam edeceklerini vurgulayan Kemah, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için onların sağlığını da gözetiyoruz. Koronavirüs para alışverişinde de bulaşabiliyor. Biz bulaş riskini en aza indirmek için gayret sarf ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşlar bizi takdir ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu20 Aralık 2020 Pazar 10:21
  • 'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'20 Aralık 2020 Pazar 09:51
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57
  • Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor19 Aralık 2020 Cumartesi 11:56
  • Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor19 Aralık 2020 Cumartesi 08:28
  • Pandemi yüzünden sucuklarını evde yapıyorlar19 Aralık 2020 Cumartesi 08:26
  • Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar19 Aralık 2020 Cumartesi 08:25
  • Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı19 Aralık 2020 Cumartesi 08:24
  • Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı18 Aralık 2020 Cuma 21:15
  • Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı18 Aralık 2020 Cuma 21:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti