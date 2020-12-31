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Paralı askerlerden intikam almak isteyen Libyalılar Hafter'e ait karargahı bastı

Libyalı göstericiler, Sudanlı Cancavid ve Rus Wagner paralı askerlerinden intikam alma talebiyle el-Cufra'nın Hun bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir karargaha baskın yaptı.
Paralı askerlerden intikam almak isteyen Libyalılar Hafter'e ait karargahı bastı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, paralı askerlerin Cufra kentindeki sivillere yönelik sürekli saldırıları sebebiyle intikam almak isteyen göstericiler karargahta tutulan paralı askerlerin kendilerine teslim edilmelerini istedi.

Açıklama ile birlikte, askeri bölge önünde toplanmış ve üzerine "kısas" yazılı pankart taşıyan göstericilerin olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, Eymen Abdullah Ebu Kasise isimli bir vatandaşın 6 gün önce, 18 kişilik Cancavid grubunun saldırısı sonrası öldürüldüğü ve naaşının yol kenarına atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hun bölgesi sakinler 11 Temmuz'da da iki gencin Cancavidler tarafından öldürülmesini protesto etmişti. Aynı ay bir kişi daha evinin önünde Cancavidlerce öldürülmüştü.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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