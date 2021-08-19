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Paralimpik 2020 sporcu semtinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları sporcu semtinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.
Paralimpik 2020 sporcu semtinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, başkentin Harumi bölgesinde 17 Ağustos'ta hizmete giren semtte ilk Kovid-19 vakasının kayda geçtiğini bildirdi.

Testi pozitif çıkan kişinin sporcu değil, turnuva kapsamında hizmet veren bir yetkili olduğunu açıklayan komite, bu kişiye yönelik detaylı bilgi vermedi.

44 hektar arazi üzerine kurulu olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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