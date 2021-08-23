Paralimpik atletlerin hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek

Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek paralimpik atletler, madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atletler, açıklamalarda bulundu.

Zübeyde Süpürgeci, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin tekerlekli sandalye atletizm branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Tokyo 2020'nin bir yıl ertelenmesinin ardından çalışmalarına evde devam ettiğini anlatan Zübeyde, "Oyunlar için yoğun bir dönem geçirdik. Hazırlık süreci benim için çok uzun oldu. Tokyo'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Zübeyde, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da katıldığını ancak madalya alamadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orada çok heyecanlı ve stresliydim ama şu an daha sakinim. Artık kendime daha çok güveniyorum. Daha önce Avrupa şampiyonu olmuştum. Hedefim Tokyo'da tekerlekli sandalye branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak. Bu heyecanı yaşamak istiyorum."

Oğuz Akbulut

Milli sporcu Oğuz Akbulut, Kovid-19 nedeniyle oyunların ertelenmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ama biz hedef odaklı antrenmanlarımıza devam ettik. Şükürler olsun ki kazandık ve buraya geldik." ifadelerini kullandı.

"İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ülkemize madalyalarla döneceğiz." diyen Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce Avrupa şampiyonu olmuştum. 2019 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettim. Burada bir hedefim de kendi derecemi geliştirmek. Rengi ne olursa olsun buradan madalya ile dönmek en büyük hedefim."

Mihriban Korkmaz

Milli sporcu Mihriban Korkmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin Türkiye'ye madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Aynı zamanda anne olduğunu ve hazırlık sürecinin kendisi için çok zor geçtiğini kaydeden Mihriban, "Bir buçuk yaşında bir kızım var, buna rağmen hedef odaklı çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Dört ay kadar kamptaydım. Kızımı çok göremedim. Ama inşallah buradan madalya ile döneceğim. Biz özel sporcular ailesi olarak bütün kızların madalya almasını çok istiyoruz. Buradan tüm annelerin bizlere dua etmesini istiyorum. Ailemi, kızımı ve Türkiye'yi çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Havva Elmalı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden Türk kafilesinin en genç üyesi olan milli sporcu Havva Elmalı, oyunların kendisi için önemli bir tecrübe olacağını söyledi.

Tokyo için kotayı doğum gününde aldığını anlatan genç sporcu, "Katıldığım Avrupa Şampiyonası sonrası hiç durmadım, çalışmalarıma devam ettim. Buraya gelmek benim için hediye oldu. Türk kafilesindeki en genç sporcuyum. Bu benim için çok güzel bir deneyim olacak. Burada elimden geleni yapacağım ama asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak. Ailemi, annemi, babamı ve ağabeyimi çok seviyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esra Bayrak

Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin uzun atlama branşında Türkiye'ye madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gücünü göstermek için Tokyo'da olduğunu anlatan Esra, "Çok heyecanlıyım. Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, daha çok çalışmış oldum. Henüz 21 yaşındayım. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandım. İnşallah buradan Türkiye'ye madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.

Hakan Cira

Görme engelli milli sporcu Hakan Cira ise kota alıp Tokyo'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Benim yarışım 1 Eylül tarihinde olacak. O zamana kadar çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek." dedi.

"Halkımıza mesajım gözleri arkada kalmasın." diyen milli sporcu, "Hep birlikte burada mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Burada birçok rekor kırıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatma Damla Altın

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Henüz 18 yaşında olduğunu ve daha birçok olimpiyat göreceğine inandığını belirten Havva, "Türk milleti yeter ki bize inansın, destek versin, biz başaracağımıza inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan inşallah madalya ile döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.