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Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, paralimpik oyunlar programında ilk kez yer alacak para tekvandoda hedeflerinin Türkiye’ye ilk madalyalarını kazandırmak olduğunu söyledi.
Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Metin Şahin, sporcularımızın kota sürecinin 1,5 yıl önce bittiğine dikkati çekerek, "Sporcular, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlar için kamplarda hazırlıklarını sürdürdü. Bu süreçte müsabaka yapılmadı desek yerinde olur. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik." dedi.

Her sporcunun hayalinin ülkesini en prestijli organizasyonda temsil etmek olduğuna vurgu yapan Şahin, "Sporcularımız bunun için tüm hazırlıklarını yaptı. Madalyadan daha önemlisi orada mücadele edebilmek. Biz hem en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek hem de bunun sonucunu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tokyo’da ülkemize para tekvandodaki ilk madalyalarımızı getirmek istiyoruz." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Sporcularımız bunu başaracak kapasiteye sahip. Tekvandoda 2000 Sidney'den bu yana yer aldığımız yaz olimpiyat oyunlarında bugüne kadar madalya konusunda hiç boş geçmedik. Bu geleneğimizi para tekvandoda da devam ettirmek en büyük dileğimiz."

Türkiye, bütün sıkletlerde mücadele edecek tek ülke

Bu arada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında müsabakalar, 6 sıklette yapılacak.

Tokyo'da 6 sıkletin tamamında madalya mücadelesi verecek tek ülke olan Türkiye, Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik ve Mehmet Vasıf Yakut ile paralimpik oyunlarında kürsü mücadelesi verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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