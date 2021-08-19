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Paralimpik yüzücülerin Tokyo 2020'de hedefleri büyük

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın kaptanı Beytullah Eroğlu, ekip olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.
Paralimpik yüzücülerin Tokyo 2020'de hedefleri büyük

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın kaptanı Beytullah Eroğlu, ekip olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek dünya ve Avrupa şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na milli yüzücüler olarak 5 yıldır hazırlandıklarını belirten Beytullah Eroğlu, "Çok iyi çalıştık, emeğimizin karşılığını almak için gidiyoruz." dedi.

Erteleme nedeniyle oyunlara hazırlık sürecinin uzamasını çok çalışarak avantaja çevirmek istediklerini aktaran Beytullah Eroğlu, "Takım olarak hazırız. Hedefimiz Tokyo'dan madalyalarla dönmek. Dualarınızı bekliyoruz. Büyük hedeflerimiz var." diye konuştu.

Yüzmenin rekabeti yüksek bir branş olduğuna dikkati çeken milli sporcu, şöyle devam etti:

"Her branşın olduğu gibi yüzmenin de bazı zorlukları var. Suda zamana karşı yarışıyoruz, ayrıca ferdi bir spor. Rekabet seviyesi yüksek ama yüzme, her engelli bireyin yapabildiği, doktorlarımızın tedavi amaçlı önerdiği bir branş. Kendini gösterebileceği için her engelliye yüzmeyi tavsiye ediyorum."

Paralimpik oyunlarının olimpiyatların gölgesinde kalmış gibi göründüğünü dile getiren Beytullah, "Ancak devletimizin desteği tam. Herkesten de duyarlı olmalarını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli yüzücü Sevilay Öztürk
Milli yüzücü Sevilay Öztürk de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na ilişkin değerlendirmesinde, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcu olduğunu hatırlatarak, "Rio'da final yüzerek bayrağımızı dalgalandırdım ve çok mutluydum. Şu anki hedefim, paralimpik oyunlarında bayrağımızı tekrardan dalgalandırıp gururlu bir şekilde ülkeme dönmek." ifadelerini kullandı.

Sevilay Öztürk, herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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