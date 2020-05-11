  • BIST 98.266
  • Altın 386,779
  • Dolar 7,0660
  • Euro 7,6535
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

'Paranın geçmediği market' 14 yıldır yüzleri güldürüyor

Sivas'ta ihtiyaç sahipleri, gıdadan giyime her türlü gereksinimlerini, ''paranın geçmediği market'' olarak adlandırılan Gıda Bankası'ndan ücretsiz alabiliyor.
'Paranın geçmediği market' 14 yıldır yüzleri güldürüyor

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğiyle 2006'da Belediye Sosyal İşler Müdürlüğünün Sularbaşı Mahallesi'ndeki binasında kurulan Gıda Bankası, yoksul vatandaşlara diğer aylarda olduğu gibi ramazan ayında da yardım elini uzatıyor.

Hayırsever vatandaşların ayni ve nakdi bağışlarıyla stantları doldurulan Gıda Bankası'nda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, her türlü gereksinimini fert sayısına göre belirlenen limitler doğrultusunda ücretsiz karşılayabiliyor.

Reyonlarında gıdadan temizlik malzemesine, beyaz eşyadan mobilyaya, gelinlikten çeyiz eşyasına, çikolatadan oyuncağa kadar her türlü ürünün bulunduğu Gıda Bankası'ndan her ay bin 200 kişi faydalanıyor.

"Vatandaşlarımızın burada parayla alabilecekleri hiçbir şey yok"
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşlardan alınan yardımlarla marketin faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belirlenen limitler doğrultusunda aylık alışverişlerini yaptıklarını belirten Duman, "Vatandaşlarımız dilediği ürünü tıpkı markette olduğu gibi seçerek alıyor. Markette olduğu gibi barkoddan geçiriliyor ve poşetleyip evine alıp gidebiliyor." dedi.

Kırmızı et ve sucuk limit dışında veriliyor
Duman, ihtiyaç sahiplerine market alışverişi havasında bir ortam sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreç öncesinde aylık bin 200 aile, marketimizden alışveriş yapıyordu. Her alışverişte vatandaşlarımıza 2 kilogram et ve 1 kangal sucuk da limitinin üzerinde ilave ediyoruz. Bir ailenin aylık market ihtiyacını karşılayacak şekilde yardım vermeye gayret ediyoruz. Paranın geçmediği tek yer, yani vatandaşlarımızın burada parayla alabilecekleri hiçbir şey yok. Yapılan incelemeler neticesinde limitler belirleniyor ve vatandaşlarımız limitleri kadar buradan alışverişlerini yapıp gidiyor. Giyim, ayakkabı ve diğer reyonlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz."

Gıda Bankası'nda ramazan ayında rutinin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını aktaran Duman, "Ramazanda rutinin haricinde tek seferlik yardımlarımız oluyordu. Koronavirüs nedeniyle bir yönetmelik çıktı ve marketlerde metrekarenin yüzde 10'u kadar içeride müşteri bulunduruyor. Yoğunluğu hesap ederek hazır koliler oluşturduk. Koronavirüs nedeniyle geçen yıllara nazaran iki kata yakın talep fazlalığı var." diye konuştu.

"Alan el ile veren eli buluşturuyoruz"
Duman, Gıda Bankası'nın hayırseverlerin desteğiyle faaliyetlerini yürüttüğüne dikkati çekerek, "İnsanlarımızın zekatları, fitreleri, nakit veya ayni olarak getirdikleri yardımlarla aldığımız ürünlerle rafları dolduruyoruz. Raflarda kimin yardımı kime gidiyor kimsenin haberi yok. Yani alan el ile veren el hiçbir şekilde birbirini görmüyor. Alan el ile veren eli buluşturduğumuz bir ortam ve bu manada mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Duman, Gıda Bankası'nın Türkiye'ye örnek olduğunu, bu sistemi oturtmak isteyen çok sayıda büyükşehir belediyesi bulunduğunu ve 2009 yılında Cumhurbaşkanlığından ödül aldıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı getirildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:56
  • Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:56
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:55
  • Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:54
  • Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı getirildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:44
  • Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 11 MAYIS11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:58
  • 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
  • Savunma sanayisinde yerli dönüşüm11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:31
  • MİT’in kurtardığı İtalyan kız artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti