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Pardus nedir? Pardus ne demek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da 10 bin bilgisayarında pardus’un kullanılacağını duyurdu. Peki Pardus nedir? Pardus ne demek? Pardus işletim sistemini nedir?
Pardus nedir? Pardus ne demek?

Pardus İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen ve kolay kurulabilen Debian GNU/Linux temelli açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.

Pardus Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilmiştir. Planlamasına 2003 yılında başlanmış olup ilk sürümü 27 Aralık 2005’te yayınlanmıştır.

Pardus adı nereden geliyor?

Pardus adı, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan gelmektedir.

pardus2.png

2012 yılında TÜBİTAK, Pardus projesi için tekrar geliştirici istihdam etmiş ve o güne kadar Pardus projesi kapsamında geliştirilmiş olan PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili ufaklı tüm projeler terk edilerek Debian tabanına geçilmiştir. Kararlı sürümü 25 Ocak 2013'te yayınlanan "Pardus 2013 Anadolu Parsı" sürümüyle beraber artık Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımı haline gelmiştir.

Pardus işletim sistemini hangi kurumlar kullanıyor?

Türkiye’de birçok resmi kurum ve müdürlükler Pardus İşletim sistemini kullanıyor son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı VarankDiyanet İşleri Başkanlığı’nın da 10 bin bilgisayarında Pardus İşletim sistemini kullanacağını açıkladı.

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