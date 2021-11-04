  • BIST 1.547,030
  • Altın 553,84
  • Dolar 9,6758
  • Euro 11,2404
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi.
Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 7 Ekim 2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini bildirmişti.

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi 6 Ekim'de Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti03 Kasım 2021 Çarşamba 19:35
  • Ordu'nun Korgan İlçe Kaymakamı Akbulut görevinden alındı03 Kasım 2021 Çarşamba 18:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti03 Kasım 2021 Çarşamba 16:55
  • Tünel Çöktü03 Kasım 2021 Çarşamba 16:26
  • Yunus Emre Oratoryosu AKM'de sahnelenecek03 Kasım 2021 Çarşamba 15:52
  • Sırtında 3 metrelik direkle çıktığı zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor03 Kasım 2021 Çarşamba 14:58
  • Giresunlu 69 yaşındaki Azime Dizdar köyünde fındık işleme tesisi kurdu03 Kasım 2021 Çarşamba 14:45
  • Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi03 Kasım 2021 Çarşamba 14:40
  • Rusya gaz tedarikinde AB'ye 'güven vermiyor'03 Kasım 2021 Çarşamba 14:37
  • Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı03 Kasım 2021 Çarşamba 13:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti