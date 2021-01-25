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Paris'te soğukta kalan yaklaşık 150 göçmen ve mülteci kendilerini bir okula kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te kar yağışı nedeniyle soğukta kalan ve uzun süredir kalacak yer bulamayan yaklaşık 150 göçmen ile mülteci kendilerini atıl bir okula kapattı.
Paris'te soğukta kalan yaklaşık 150 göçmen ve mülteci kendilerini bir okula kapattı

Paris'in 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi'nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecilere insani yardım kuruluşu Ütopya 56 destek verdi.

Kuruluş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Paris Valiliğine "temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının" yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Ütopya 56'nın Paris Koordinatörü Mael de Marcellus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin çoğu zaman göçmenlerin barınma sorununu görmezlikten geldiğini söyledi.

"Sadece bir binayı kapatınca çözüm bulunuyor"
Kuruluşun girişimleri neticesinde acil barınma ve mültecilerin korunmasından sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ion Brossat'ın kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan de Marcellus, söz konusu kişilerin kısa süreliğine bir spor salonuna tahliye edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

De Marcellus, "Sadece 6 saat bir binayı (okulu) kapatınca çözüm bulunuyor." ifadesini kullanarak, yetkililere birçok öneri sunduklarını ancak çoğu zaman dikkate almadıklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Brossat, kalıcı bir yer bulununcaya kadar göçmen ve mültecileri spor salonunda ağırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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