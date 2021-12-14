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Park halindeki aracına otomobil çarptı; 'İyi ki aracın içinde değilmişim' dedi

ERZURUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.
Park halindeki aracına otomobil çarptı; 'İyi ki aracın içinde değilmişim' dedi

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesinde meydana geldi. Ali Çelik yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu önce yolun kenarındaki bir araca ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Bu araçlar da önlerinde park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada 5 otomobilde de hasar oluşurken, hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER OLAY YERİNE GELDİ

Park halindeki araçlarının kazaya karıştığını öğrenen sürücüler olay yerine gelerek gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bölgeye gelen trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, sürücüler araçlarındaki hasarların fotoğrafını çekti. Ağır hasarlı olan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

'BEN ARACIN İÇİNDE DEĞİLDİM, İYİ Kİ DE DEĞİLMİŞİM'

Aracını gördüğünde içerisinde olmadığına şükreden bir sürücü, "Bir otomobil park halindeki bir araca çarpıp, daha sonra başka bir araca arkadan vurunca o araç da park halindeki üç araca ağır hasar vermiş. Kaza anında gördüğüm manzara beni çok korkuttu. Ben aracın içinde değildim. İyi ki de değilmişim" dedi.

Sürücü Ali Çelik ise olayın şokunu uzun bir süre üzerinden atamadı ve kaza yerine gelen yakınları tarafından teselli edildi.

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