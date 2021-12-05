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Park halindeki araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı

İstanbul ve çevre illerde, park halindeki araçlardan akaryakıt çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.
Park halindeki araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, bir kişinin park edilmiş kamyon, tır türevi araçların depolarından akaryakıt çaldığı ve irtibatlı olduğu kişilere piyasa değerinin altında sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüpheli O.Ş.'nin Bahçelievler’de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çaldığı akaryakıtları bu otoparkta depolayıp satışını yaptığını belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

Ayrıca ekipler, şüpheli O.Ş.'nin tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğunu tespit etti.

Yakalanan O.Ş., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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