Park halindeki kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı çaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde, kamyondan malzeme indirilirken, aracın kapısını açıp içinde 25 bin TL bulunan çantayı çalan Abubekir Ü. (39) ile ona gözcülük yapan Özgür A. (40), yakalandı.

Olay, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Aydın Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Boya malzemeleri satan bir dükkana yanaşan kamyondan çalışanlar malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada kamyona doğru iki kişi yöneldi. Biri etrafı gözetlerken diğeri de kamyonu kapısını açarak içinde 25 bin TL bulunan çantayı aldı. İki şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çantanın yerinde olmadığını gören kamyon sürücüsü durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde bir kişinin etrafı gözetlerken diğerinin kamyonun kapısını açıp çantayı aldığı, ikilinin kimse fark etmeden uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini takibe izledikten sonra şüphelilerin Abubekir Ü. ve Özgür A. olduklarını tespit etti. Çamlıkule Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında parayı harcadıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abubekir Ü. ve Özgür A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen aylarda Karşıyaka ilçesinde bagajı açık unutulan bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan çantayı da çaldığı belirlenen hırsızlar, yapılan sorguda çaldıkları tüm parayı paylaştıklarını ve harcadıklarını söyledi. Çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan zanlılar, yakalanmalarının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.