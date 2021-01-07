  • BIST 1.513
  • Altın 450,636
  • Dolar 7,3147
  • Euro 8,9718
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
» »

Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada

Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
Bursa’da park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Murat Sofracı (33), kolundan yaralandı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Sofracı, 16 AIU 073 plakalı otomobilinde otururken, yanına gelen kapüşonlu, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancayla Sofracı’ya 3 el ateş eden saldırgan kaçtı. Kurşunların koluna isabet ettiği Sofracı ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Sofracı, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofracı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere; kapüşonlu bir kişinin otomobile yaklaştığı, belindeki tabancayı çıkartarak ateş edip, kaçtığı görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları yakalandı
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları yakalandı
Başkentte yakalanan iki gasp şüphelisi tutuklandı
Başkentte yakalanan iki gasp şüphelisi tutuklandı
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri
Kızlardan 'sevgili' dayağı 
Kızlardan 'sevgili' dayağı 
Son Eklenen Videolar
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Giresunspor taraftarında Süper Lig heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık
ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Başakşehir'de kaçan at ortalığı birbirine kattı
Başakşehir'de kaçan at ortalığı birbirine kattı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti