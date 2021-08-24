Park sayısı artıyor

Sincan Belediyesi ilçeye 24 park daha kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu.

Sincan Belediyesi ilçenin yeşil alanlarına her geçen yıl yenilerini ekliyor. Son olarak Belören Millet Bahçesi’ni Sincan’a kazandırmak için düğmeye basan belediye, ilçeyi doğa ve yeşil ile buluşturuyor.

Sincan’a 24 park daha

Sincan Belediyesi parklarda vatandaşlara sporu, doğayı ve temiz havayı bir arada sunuyor. Çocuklar koşup oynayabiliyor, büyükler nefes alıp dinlenerek huzurlu vakit geçiriyor. Parklar hem çevre düzenlemeleriyle hem de güvenlik açısından Sincanlıların vazgeçilmezi oldu.

2018 yılından bu yana Sincan’a 24 adet park daha yapıldı. Ara Güler Parkı, Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı, Sümbül Parkı, Itır Parkı, Şehit Hilmi Tunahan Parkı, Emin Özer Parkı, Mine Parkı ilçeye kazandırılan parklardan bazıları. Bunların yanında Ahi Evran, Plevne, Törekent, Mustafa Kemal, 29 Ekim, Fevzi Çakmak, Menderes, Ücret ve Yeni Kayı Mahallelerine yapılanlarla birlikte toplam park sayısı 377’ye yükseldi. İlçe sınırları içerisinde ayrıca 45 adet fidanlık mevcut.

Parkların tüm bakım ve onarım işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Kamelya ve banklar marangozhanede bin bir emek verilerek üretiliyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçların budama ve bakım işlemleri de yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor.



