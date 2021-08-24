  • BIST 1.467,910
  • Altın 487,75
  • Dolar 8,4100
  • Euro 9,8550
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Park sayısı artıyor

Sincan Belediyesi ilçeye 24 park daha kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu. 
Park sayısı artıyor

Sincan Belediyesi ilçenin yeşil alanlarına her geçen yıl yenilerini ekliyor. Son olarak Belören Millet Bahçesi’ni Sincan’a kazandırmak için düğmeye basan belediye, ilçeyi doğa ve yeşil ile buluşturuyor. 

6-003.jpeg

Sincan’a 24 park daha 

Sincan Belediyesi parklarda vatandaşlara sporu, doğayı ve temiz havayı bir arada sunuyor. Çocuklar koşup oynayabiliyor, büyükler nefes alıp dinlenerek huzurlu vakit geçiriyor. Parklar hem çevre düzenlemeleriyle hem de güvenlik açısından Sincanlıların vazgeçilmezi oldu. 

1-209.jpg

2018 yılından bu yana Sincan’a 24 adet park daha yapıldı. Ara Güler Parkı, Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı, Sümbül Parkı, Itır Parkı, Şehit Hilmi Tunahan Parkı, Emin Özer Parkı, Mine Parkı ilçeye kazandırılan parklardan bazıları. Bunların yanında Ahi Evran, Plevne, Törekent, Mustafa Kemal, 29 Ekim, Fevzi Çakmak, Menderes, Ücret ve Yeni Kayı Mahallelerine yapılanlarla birlikte toplam park sayısı 377’ye yükseldi. İlçe sınırları içerisinde ayrıca 45 adet fidanlık mevcut. 

7-009.jpeg

Parkların tüm bakım ve onarım işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Kamelya ve banklar marangozhanede bin bir emek verilerek üretiliyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçların budama ve bakım işlemleri de yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7'ncisi Mamak’a açıldı24 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • Keçiören metrosunda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede23 Ağustos 2021 Pazartesi 04:00
  • Kahramankazanlı Yasin Avrupa Şampiyonu oldu23 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Şampiyonlar Mamak’tan çıkar23 Ağustos 2021 Pazartesi 03:00
  • Çocuklara ücretsiz sünnet23 Ağustos 2021 Pazartesi 02:00
  • İlk hasat yapıldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:30
  • 2 buçuk yılda 200 araç23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
  • EGO 15 kadın şoför alacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
  • 9 bin çocuk yaz okulunda buluştu 23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Keçiören'de devas park hizmete açıldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti