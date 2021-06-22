Park Talebi

Mamak Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Ayşegül Tektaş, 10 bin nüfuslu mahallede iki mini park haricinde ortak kullanım alanı olmadığından yakınarak,mahalleye çocukların oynayabileceği, vatandaşların vakit geçirebileceği park yapılmasını talep etti.

Mamak Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Ayşegül Tektaş, gazetemize konuştu.



Mamak Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Ayşegül Tektaş, 10 bin nüfuslu mahallesinde yeterli sayıda park olmamasından yakınarak, mahalleye çocukların oynayabileceği, vatandaşların vakit geçirebileceği halka açık ortak alan yapılmasını talep etti.

10 BİN NÜFUSLU MAHALLEDE 2 TANE PARK VAR!

İlçenin merkez mahallerinden biri olan Bahçeleriçi’nde iki tane küçük parkın bulunduğunu anlatan Ayşegül Tektaş, “10 bin nüfuslu mahallemizde iki tane küçük parkımız var. O iki park da iki sokağa hitap ediyor; ancak mahallemizde 12 cadde ve 12 sokağımız mevcut. O iki park da yan yana olduğu için diğer yerler faydalanamıyor” dedi.

TEK BOŞ ALAN MİLLİ EĞİTİMİN

Mahallede her yerin betonlaştığını, park yapmaya uygun tek boş alanın ise Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğunu belirten Tektaş şunları söyledi: “Mahallemizdeki Zafer İlkokulu’nun yanında Milli Eğitim Bakanlığına ait boş ve oldukça geniş bir arazi mevcut. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile görüştüm bana oraya okul yapacaklarını söylediler ama yıllardır hiçbir faaliyet yok.

Mahallemizde okul sayısı yeterli, oraya bir konak, mesire alanı ve park çok iyi olur. Orada hem çocukların hem de mahallelinin ihtiyacı karşılanır”

ÇOCUKLARIN OYANAYACAĞI YER YOK

“Çocuklarımızın bisiklete rahat binebileceği yer yok. Çocuklarımız sadece Zafer İlkokulu’nun bahçesinde oynuyor, o da okul açık olduğu sürece. Orda da hiçbir oyuncak yok. Orada sadece bisiklete binip top oynuyorlar. Başka bir alanları yok. Sokakta, caddede oynasalar insanlar kızıyor ‘ses oluyor’ diye. Bu çocukların oynayabileceği bir yer istiyoruz. Biz Milli Eğitime aile o boş alana çocuk parkı, mesire alanı yapılmasını istiyoruz. Mahallemizde bir ortaokulumuz, ilkokulumuz var. Selman-ı Farisi Anadolu İmam Hatip Lisemiz, Yunus Emre Ticaret Meslek Lisemiz ve sağlık lisemiz var. Okul sayısı yeterli, ama kullanılabilir ortak alan eksikliği var. İlgili kurumların aralarında görüşüp Bahçeleriçi Mahallesi’ne bir park kazandırılmasını talep ediyoruz”

MAHALLELİ PARK İSTİYOR

“Geçmişte yanlış yapılaşmadan dolayı şu anda mahallemizde hiç boş arazi kalmamış. Tek boş arazi orası Zafer İlkokulu’nun yanındaki boş arazi. Haftada 4-5 kişi mahalleye çocuk parkı yapılması konusunda bana talepte bulunuyor. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa çocuklarımız çok sevinir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-