Park yeri ararken aracının çalındığı, metrelerce peşinden koştuğu anlar kamerada

BURSA'da, hafif ticari aracından inerek park yeri arayan Aynur Artık’ın aracı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Kontağı üzerindeki aracı çalan şüphelinin peşinden metrelerce koşan Artık'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 5 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Nilüfer Sokak’ta meydana geldi. Bir yakınının nişanına giden Aynur Artık, 45 HC 3642 plakalı hafif ticari aracıyla törenin yapılacağı düğün salonunun önüne geldi. Aracını yolun ortasına bırakıp, kontağını kapatmadan inen Artık, arka otomobildeki kızıyla sohbet etmeye başladı. Artık aynı zamanda park yeri ararken, o sırada aracını izleyen bir kişi hafif ticari aracın direksiyon koltuğuna oturdu. Aracı çalıştıran şüpheli, hareket ederek olay yerinden ayrıldı. Aracının hareket ettiğini fark eden Artık, aynaya tutunarak şüpheliye engel olmaya çalıştı. Artık’ı metrelerce sürükleyen şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Metrelerce aracının peşinden koşan Artık, şüphelinin durmayacağını anlayınca polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, aracın gasp edildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin Artık’ın hafif ticari aracını bir süre gözlemlediği, daha sonra ise fırsatını bulduğu ilk anda araca binerek hareket ettiği anlar görüldü. Artık’ın aracına asıldığı anlar ve şüphelinin peşinden koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.