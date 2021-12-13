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Park yeri cinayetine 1 tahliye

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibi Serdar Umur’un (26) öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3’ü tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Park yeri cinayetine 1 tahliye

Olay, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak’ta meydana geldi. Tksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Umur, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım tutuklandı, Barış S., Cengiz Ç., Devrim Ş., Kadir U., Okan C., Özkan C., ve Selim K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanıklar Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile Serdar Umur’un annesi Nurten (60) ve kardeşi Turgut Umur (37) salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Nurten Umur, oğlunun ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

‘SERDAR’I GÖRÜNCE ŞOK OLDUM’

Olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Vural Yıldırım, “İş yerinden rahat bir şekilde dışarıya çıktım. Ali Can silahla ateş edince elime bıçak aldım. Daha sonra attığım bıçağı Şayir Emre almıştır. Yerden lastiği elime aldım. O sırada Ali Can herkese silahla ateş ediyordu. Lastiği bıraktığım sırada Serdar’ın vurulduğunu gördüm. Ali Can’a müdahale ettim. Serdar’ı görünce çok kötü oldum. Ambulansı bile arayamadım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık Şayir Emre Umur ise, “Böyle olmasını istemedim. Bize saldırmaları sebebiyle olayın etkisiyle suça sürüklendim. Pişmanım tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Ali Can Çayır ise olay sırasında Şiyar’a defalarca gitmesini söylediğini, kendisini bıçakla yaraladığını belirterek, “Bu sırada Serdar da üzerime silahla geldi. Aileme yönelik tehditlerde bulundular. Tahliyemi istiyorum” dedi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Vural Yıldırım’ın yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine, Şiyar Emre Umur ile Ali Can Çayır’ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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