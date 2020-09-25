Parkinsonlulara ABB'den destek

ABB Meclisi Parkinson hastalarının aile yaşam merkezlerinde uzmanlar eşliğinde egzersiz yapabilmeleri için gerekli ekipmanların ve mekanın oluşturulması yönünde karar aldı. Karar tüm partilerin oy birliği ile meclisten geçti.

Başkent’te yaşayan parkinson hastaları için sevindiren haber ABB Meclisi’nden geldi. Başkent’te bulunan aile yaşam merkezlerinde özel alanlar oluşturulacak ve hastalar için büyük önem taşıyan egzersizler uzmanlar eşliğinde verilecek. MHP’li Meclis üyesi Mustafa Ünver’in verdiği önerge ve gazetemizin de gündeme getirmesiyle ABB Meclis’inde tüm partilerin desteğiyle karar alındı. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre çok sayıda Parkinson hastası bulunduğuna dikkat çekilerek gerekli ekipman ve mekanın hazırlanması gerektiği belirtildi.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU İNCELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi parkinson hastaları için aile yaşam merkezleri, spor salonları gibi tesislerde fiziki alanı uygun olanlardan spor hocalarının kontrolünde egzersiz yapabilecekleri mekan ve ekipman hazırlanmasını kararlaştırdı. Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Meclis Üyesi Mustafa Ünver’in Ankara’da bulunan aile yaşam merkezlerinde günün belirli saatlerinin parkinson hastalarına tahsis edilerek uzman kişiler tarafından egzersiz yaptırılmasına ilişkin verdiği önergeyi görüşen Çevre ve Sağlık Komisyonu konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporda çok sayıda parkinson hastası olduğu belirtilerek uygulamanın hayata geçmesiyle büyük bir eksikliğin giderileceği belirtildi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA