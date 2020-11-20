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Parklar baştan aşağı yenileniyor

Var olan parkları baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.
Parklar baştan aşağı yenileniyor

İlçedeki 24 parkı bambaşka bir görünüme kavuşturan Altındağ Belediyesi, parklara büyüklüklerine göre; spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar da yerleştirerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturdu.

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"PARK VE YEŞİL ALAN MEDENİYET DEMEKTİR"
Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Başkan Balcı "Park ve yeşil alan demek medeniyet demektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ'a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli onlarca park kazandırdık. Ayrıca Altındağ'daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Özellikle de çocuklarımızın parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

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