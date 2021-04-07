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Parklar daha kullanışlı hale geldi

Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 365 parkta pergole, oyun alanları, yürüyüş yollarını yenileyerek daha işlevsel hale getirdi. 
Parklar daha kullanışlı hale geldi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ekim ve dikimlerin gerçekleştirileceği bitkilerden fidan ve çim tohumlarının temini ile dikimi gerçekleştirilecek çiçeklerin sera üretimine başlanırken, parklar da yer alan oturma bankları, çatılı-çatısız piknik masaları, kamelya, fitness ve oyun gruplarının tadilatı yapılıyor. Ayrıca parklardaki temizlik, fidan budama-sulama, ağaçların gübrelenmesi çukurlarının açılması gibi çalışmalar da devam ediyor.

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Parklar çocukların olacak

Mamak Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin dört bir yanındaki parkları bahara hazırlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda geniş çaplı bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Özellikle bahar ve yaz aylarında park ve bahçelerin Mamaklılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımlarını da aksatmadan yapıyoruz. Belediyemiz tarafından yapılan yeşillendirme çalışmaları diğer belediyelere örnek olmaktadır. Ekiplerimiz, ilçede bulunan park ve bahçelerin bakımlarını yapıyor, ağaçları ve fidanları buduyor, çim ekimi ve mevsimlik çiçek dikimi yapıyor. Hemşehrilerimiz, bu bahar da yemyeşil, temiz ve huzurlu parklarda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler” dedi. Pandemi dolayısıyla parklarda dezenfeksiyon çalışmalarının da devam ettiğini belirten Köse, “Bu parklar çocuklarımızın ve parklarımız çocuklarla güzel. Bu süreçte çok sıkıldıklarını, güzel havanın tadını çıkaracakları, sokaklarda eskiden olduğu gibi doyasıya oynayacakları günü hasretle beklediklerini biliyorum. Hep birlikte, önce sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek, bugünleri de geride bırakacağız, çocuklarımızın özgürce, istedikleri gibi parklarda oynayacağı günlere ulaşacağız” dedi.

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