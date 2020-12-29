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Parklar dezenfekte edildi

Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.
Parklar dezenfekte edildi

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sağlığını korumak ve salgının bulaşıcılığını en aza indirmek için parklarımızda bulunan çocuk oyun setlerini rutin olarak dezenfekte ediyoruz.” dedi. 

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EN ÇOK PARK KEÇİÖREN’DE
Parklardaki dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğuna da dikkati çekti. Altınok, “Keçiören’de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık.” ifadelerini kullandı. 

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