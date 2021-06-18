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Parklar göz kamaştırıyor 

Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırırken, belediye ekipleri vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parklarda bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Parklar göz kamaştırıyor 

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 

Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Ekipler ayrıca parklarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor.

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Vatandaşlar memnun, ekipler iş başında

Kahramankazanlılar park ve bahçelerin temizliği, konforu ve rengarenk görüntüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

Üzerimize düşeni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların park, bahçe ve yeşil alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kendilerinin de bu doğrultuda üzerlerine düşeni eksiksiz olarak yaptıklarını söyledi. Oğuz, “Özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımızın, buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sonbaharın güzelliğini park ve bahçelerde yaşayan vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız ve buraları sürekli temizliyor, bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Ekiplerimiz buralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarını sürekli olarak denetliyor” diye konuştu.
 

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