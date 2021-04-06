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Parklar yağmur suyu ile sulanacak

Su tasarrufu sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiren ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara’nın tüm yeşil alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu sulama suyunu yağmur suyu deposu kurarak karşılamaya başlayacak.
Parklar yağmur suyu ile sulanacak

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla alternatif sulama sistemi hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentimizin 40 prestij parkında sulamada kullanılması için yağmur sularını depolayacağız. Çatılarda biriken yağmur sularını biriktirerek, yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Çocuklarımızın su sıkıntısı çekmeyeceği bir yaşama sahip olmaları için çalışıyoruz” dedi.

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“40 PRESTİJ PARKIMIZDA UYGULAYACAĞIZ”
   Bundan sonra yağmur sularını depolama yöntemiyle parkların sulanacağını açıklayan Yavaş, Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk TV’de sunduğu “Teke Tek” programında da şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yaklaşık 40 prestij park var. Hepsine su hasadı sağlayacak sistemi kuruyoruz. Yağmur sularını toplayacağız. Yine Ostim tarafında bir su var. Onun tamamını arıtarak Göksu’da yakın yerlerde park peyzajları için kullanacağız.”

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İLK YAĞMUR SUYU DEPOSU GÖKSU PARK’TA KURULDU
   ANFA Genel Müdürlüğü yağmur sularını depolama yöntemiyle biriktirerek etkin şekilde yeşil alanların sulanmasında kullanacak.
   İdari bina ve işletmelerin çatılarından akan yağmur sularının toplandığı su deposunu ilk olarak Göksu Park’ta kuran ANFA Genel Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte Başkent’in tüm parklarında da 20 ton ve üzeri kapasiteli yağmur suyu depolama alanları oluşturmayı planlıyor. Su israfını büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, barajlarda su seviyesinin alt sınırlara düşmesi nedeniyle Başkent’in su kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullanmayı amaçlıyor.

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