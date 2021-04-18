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Parklar yaza hazırlanıyor 

Pursaklar Belediyesi, mahallelerde bulunan parklar ve bahçelerde, yaz ayları için bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
Parklar yaza hazırlanıyor 

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde virüsle mücadelede dezenfekte çalışmalarını tüm yoğunluğuyla sürdürürken diğer taraftan da vatandaşların dinlendiği ve nefes aldığı, park ve yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenleme çalışmalarıyla sosyal alanlarını yaz dönemine hazırlıyor.
Bu kapsamda Park ve bahçelerde yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Ertuğrul Çetin, makası eline alarak ağaçların dallarını tek tek budadı. 

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‘‘İlçemizin tüm noktalarında fidan dikimi, çim biçme, budama, bakım ve onarım faaliyetlerine titizlikle devam ediyor’’
Yaz aylarının vazgeçilmez mekânı olan park ve bahçelerde peyzaj düzenlemelerine hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için ekiplerimiz ilçemizin tüm noktalarında fidan dikimi, çim biçme, budama, bakım ve onarım faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Belediye olarak yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı her geçen gün artarak sürdürüyoruz. Daha yeşil bir Pursaklar için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.
 

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