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Parklar Yeni Görünümüne Kavuşuyor

Pursaklar Belediyesi tarafından, kişi başına düşen yeşil alan sayısı her geçen gün artarken deforme olan parklarda yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyor. 
Parklar Yeni Görünümüne Kavuşuyor

Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar halkının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı.
Pursaklar’ı daha estetik ve daha modern bir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Şehit Salim Akgül Parkındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı. 

"Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye sahibiz’’

Pursaklara yeni eserler kazandırmak için yaz kış demeden çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye sahibiz. Daha kullanışlı yaşam alanları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla hemşehrilerimize devam edeceğiz" dedi.

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