Parklar Yenileniyor

Yenimahalle Belediyesi sıcak yaz günlerinde parklarda vakit geçiren vatandaşlar için düğmeye bastı.

Parkları revizeye başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parkların tadilat, sulama, temizlik ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında yoğun bir mesaiye girdi.

460 park 2 milyon 600 bin m2 yeşil alan

460 park ve 2 milyon 600 bin metre kare yeşil alanıyla Yenimahallelilere huzurlu ve keyifli bir ortam sunan Yenimahalle Belediyesi, tüm parklarını tadilata aldı.

İlçe genelindeki parklara periyodik olarak bakım yapan Yenimahalle Belediyesi, 190 kişilik ekiple, Batıkent, Şentepe, Yenimahalle Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Demetevler’de bulunan parklarda hummalı bir revize çalışması başlattı. Yürüyüş yollarını yenileyen ekipler bir yandan da eskiyen ahşapların değişimi, çocuk oyun gruplarının boya ve bakımı ile parklarda bitkisel yenileme yapıyor.

Yaşar “Parklarda sosyal mesafe kuralına uyalım”

İlçe sakinlerinin temiz ve düzenli parklarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahallelilerin rahat edeceği ve huzur bulacağı parkların bakım işlemlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çim biçme, çiçek dikme gibi çalışmaların yanında ilçemizdeki tüm yeşil alan ve parkların bakımını gerçekleştiriyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takarak dışarı çıkması büyük önem taşıyor. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız” şeklinde konuştu.