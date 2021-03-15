Parklara yoğun bakım

Altındağ Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı.

Altındağ Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Altındağ Belediyesi ekipleri, parklarda yabani ot temizliği yaptı ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştiren ekipler, parklara yemyeşil bir görüntü kazandırdı. Ekipler ayrıca, spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve bankları da elden geçirerek, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Altındağ bölgesinde ekiplerin hiç durmadan çalıştığını ve ilçe genelindeki parklarda bakım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “İlçemiz genelinde geniş kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdik. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi, yeşil alanların bakımı yapıldı. Spor ve oyun alanlarında, gerek duyulan bakım ve onarımlar tamamlandı. Vatandaşlarımızın temiz ve nezih bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz... Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.