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Parklarda kış öncesi bakım yapıldı

Çankırı Belediyesi, kış ayları öncesi budama çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezindeki büyük parklardan başlayan çalışmalar, Çankırı Kalesi ile şehir içindeki tüm parklarda da devam ediyor. 
Parklarda kış öncesi bakım yapıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, pastırma yazını değerlendirerek şehrin muhtelif alanlarında ağaç budama çalışmalarına başladı. Kuruyarak tehlike oluşturabilecek ağaçlar budanarak kış öncesinde bakıma alındı. Budama çalışmaları ile ağaçların kuruyarak sağlıksız ve estetikten uzak bir form almalarının önleneceği belirtildi. 

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Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan Parklarının ardından Çankırı Kalesi’nde devam eden çalışmalar, büyük rekreasyon alanlarının tamamlanması ile birlikte şehir merkezindeki tüm parklarda da gerçekleştirilecek.

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