Parklarda kış öncesi bakım yapıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, pastırma yazını değerlendirerek şehrin muhtelif alanlarında ağaç budama çalışmalarına başladı. Kuruyarak tehlike oluşturabilecek ağaçlar budanarak kış öncesinde bakıma alındı. Budama çalışmaları ile ağaçların kuruyarak sağlıksız ve estetikten uzak bir form almalarının önleneceği belirtildi.
Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan Parklarının ardından Çankırı Kalesi’nde devam eden çalışmalar, büyük rekreasyon alanlarının tamamlanması ile birlikte şehir merkezindeki tüm parklarda da gerçekleştirilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.