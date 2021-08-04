Parklarda mıntıka temizliği

Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler daha temiz ve daha sağlıklı bir Beypazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla çocuklar ve ailelerin daha temiz bir alanda vakit geçirmeleri sağlanıyor.
Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler daha temiz ve daha sağlıklı bir Beypazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla çocuklar ve ailelerin daha temiz bir alanda vakit geçirmeleri sağlanıyor.
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