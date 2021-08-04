Parklarda mıntıka temizliği

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, mıntıka ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler daha temiz ve daha sağlıklı bir Beypazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla çocuklar ve ailelerin daha temiz bir alanda vakit geçirmeleri sağlanıyor.



