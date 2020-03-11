Parklarda, okullarda korona temizliği!

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsün Türkiye’de de tespit edilmesiyle, belediyeler rutin temizlik işlerin kapsam ve sıklığını artırmaya başladı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Kahramankazan Belediyesi ilçede tüm taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehaneler ve okulları dezenfekte ederek virüs ve mikroplardan arındırdı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçemizde herhangi bir salgın riski görülmemesine karşın bu çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.

Çin’den çıkıp dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye’de de resmen tespit edilmesiyle, belediyelerin rutin temizlik işlerin kapsam ve sıklığını artırması beklenirken, Kahramankazan’dan örnek bir haber geldi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda başlattığı çalışmalara hız verdi. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlatarak ilçeyi yaza hazırlıyor.

PARKLARIN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

OTOBÜSLER, KAHVEHANELER, OKULLAR

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda başlattığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehaneler gibi halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapan ekipler, ilçedeki okulları da ihmal etmiyor.

VİRÜS VE MİKROPLARDAN ARINDIRILIYOR

Virüslerin ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, ilçedeki okullarda da düzenli aralıklarla dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Okulları virüs ve mikroplardan arındıran ekipler, böylece öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders yapmasını sağlıyor.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, “İlçe genelinde ortak kullanım alanlarında yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında okullarımızı da unutmuyoruz. Yavrularımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda dünya genelinde yaşanan son gelişmeleri de dikkate aldığımızda vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçemizde herhangi bir salgın riski görülmemesine karşın bu çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-

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