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Pasifik İnşaat: Next Level AVM, Ziraat'e satıldı

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ankara Next Level AVM'ye borcu nedeniyle Ziraat Bankası tarafından el konulduğu haberlerini yalanladı. Erdoğan, AVM'yi Ziraat Bankası'na varlık-borç takası yöntemi ile sattıklarını söyledi.
Pasifik İnşaat: Next Level AVM, Ziraat'e satıldı

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ankara Next Level AVM'ye borcu nedeniyle Ziraat Bankası tarafından el konulduğu haberlerini yalanladı. Erdoğan, Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık-borç takası yöntemi ile sattıklarını kaydetti. 

Sabah gazetesinin haberine göre; Fatih Erdoğan, Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık-borç takası yöntemi ile sattıklarını söyledi. Erdoğan, "Çok sayıda banka, müşterisi ile bu yetkiyi kullandı. Sadece bize özel bir durum değil. 412 milyon lira borcumuzun karşılığı AVM'yi devrettik" dedi. 

YÜZDE 35 BÜYÜME HEDEFİ

Erdoğan, ekonomi ve gayrimenkul için toparlanma yılı olarak tanımladığı 2019 yılını 2.5 milyar lira aktif büyüklükle kapatacaklarını belirtti. Erdoğan, "Toplam finansal borcumuz 300 milyon TL. Önümüzdeki yıl aktif büyüklüğü yüzde 40 artışla 3.5 milyara çıkarmak istiyoruz. İnşaatta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Borcumuzun da 100 milyon TL artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Merkez Ankara projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 30 tamamlandığını belirten Erdoğan, 1.425 konutluk projede satışa çıkan 828 konutun 2021 yılının son çeyreğinde teslim edileceğini, bunların yüzde 35'inin de satıldığını söyledi.

2020 yılında Ankara'da bir projeye daha başlamak istediklerini ifade eden Erdoğan, projenin ruhsatının alındığını söyledi. Fatih Erdoğan, 2020 yılının çok verimli bir yıl olacağını söyleyerek, "Önümüzdeki 3-4 aylık dönem, konut alacaklar için tam alım zamanı. Faizler düşük, vadeler uzun, maliyetlerdeki artış fiyatlara yansımadı" dedi.

LOJİSTİKTE ATAĞA KALKTI

Ankara'da 3 inşaat projesi hayata geçiren Pasifik İnşaat, lojistik sektörüne de yatırım yapıyor. Şirket, Türk girişimciyi Rusya ve Çin gibi uzak pazarlara ulaştıracak. Erdoğan, "Pasifik Eurasia Lojistik şirketimiz Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle işbirliği yaptı" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

 

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