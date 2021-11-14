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Paslı Borular Değişiyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi’ndeki yaklaşık 30 yıllık atık su ve yağmur suyu çilesine son veriyor.
Paslı Borular Değişiyor

Bölgede yaşayan 30 binin üzerindeki vatandaşı etkileyecek olan çalışmalar kapsamında 2 bin 520 metre atık su, 600 metre de yağmur suyu hattı yenilenecek. Çalışma alanından çürüyen boruları çıkardıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bunca yıldır vatandaşlarımız bu boruların içinden geçen suyu içmişler, bu suyu tüketmişler. Bunlar Başkent’e yakışmayan görüntülerdi ama artık vatandaşlarımız bu görüntüden kurtuluyor” dedi.

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30 BİN VATANDAŞI ETKİLİYOR

Yenileme çalışmalarının bölgedeki yaklaşık 30 bin vatandaşı ilgilendirdiğini belirterek muhtarları bilgilendiren Öztürk,  “Bu borular yıllar içerisinde su içtiğiniz borular. Ne bu vanalar ne de borular artık görev yapamaz hale gelmiş. Burada tüm şikâyetleri giderecek bir çalışma başlattık. Dolayısıyla Sağlık Caddesi ve diğer sokaklarda içme suyu hattını yeniliyoruz. İnşallah gücümüz yettiğince tüm bölgeyi yepyeni bir altyapıya kavuşturacağız. Bundan böyle umut ediyorum ki ne bir daha yağmur yağdığında ne de içme suyu anlamında artık bir sıkıntı yaşamayacaksınız” dedi.

“YAP, KAZ, YENİDEN YAP DÖNEMİ BİTTİ”

“Artık planlamaları koordineli bir şekilde yapıyoruz” diyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kamu zararına neden olan, yapılıp yeniden kazılan çalışma dönemini sonlandırdıklarını vurgulayarak, “Bu kamu zararına neden olan en büyük nedenlerden biriydi. Başkanımız Mansur Yavaş’ın, ‘Yeni asfalt kesinlikle kazılmayacak’ diye talimatı var. Biz de bu konuda çok hassas davranıyoruz” diye konuştu.

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