  • BIST 120.572
  • Altın 303,348
  • Dolar 5,9950
  • Euro 6,5636
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
SON DAKİKAİşsizlik rakamları açıklandı
»

Pasta yerken ölüyordu! 'Çikolata zannettim'

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ramazan Orçan, arkadaşının doğum günü için gittiği pastanede yediği pastadaki iğnenin boğazına saplanması sonucu hastanelik olduğunu öne sürdü.
Pasta yerken ölüyordu! 'Çikolata zannettim'

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ramazan Orçan, arkadaşının doğum günü için gittiği pastanede yediği pastadaki iğnenin boğazına saplanması sonucu hastanelik olduğunu öne sürdü. Orçan, iğnenin ameliyatla çıkarıldığını ve taburcu olduktan sonra pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Olay, perşembe akşamı, Tekerek yolundaki pastanede meydana ageldi. Ramazan Orçan, arkadaşının doğum gününü kutlamak için pastaneye gitti. Garsonlar tarafından getirilen doğum günü pastasından yiyen Orçan, iddiaya göre, boğazında acı hisseti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden Orçan'ın boğazında, çekilen röntgene bakılarak, iğne olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Orçan'ın boğazındaki iğne çıkarıldı.

'ÇİKOLATA ZANNEDİP YUTTUM'

Hastanede tedavisi devam eden Ramazan Orçan, pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, şunları söyledi: 

"Arkadaşımızın doğum günüydü. Pasta garsonlar tarafından getirilip ikram edildi. Pastayı yerken boğazımda bir şey durduğunu hissettim. İlk önce çikolata parçası zannettim, yutkunmaya çalıştım. Biraz yutkundum, akabinde su içtim ama orada takılı kaldı, aşağı inmedi. Daha sonra beni öksürük tuttu ve nefes alamamaya başladım. Apar topar fakültenin acil servisine geldik. Acil serviste yapılan işlemler sonrasında çekilen filmlerde boğazımda toplu iğne olduğu tespit edildi. Birkaç defa endoskopi ile almaya çalıştılar ama alamayınca ameliyat geçirdim. Ameliyatla toplu iğne bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir şey yiyip içemiyorum, serumla besleniyorum. Süreç tamamlandıktan sonra firmayla ilgili suç duyurusunda bulunacağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib'e ulaştılar10 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
  • Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 17 sivil öldü10 Şubat 2020 Pazartesi 09:30
  • Ankara'da dehşete düşüren olay! Korkunç halde bulundu10 Şubat 2020 Pazartesi 09:28
  • Azerbaycan'da seçimin galibi belli oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 09:26
  • 16 ilde büyük operasyon: çok sayıda gözaltı var10 Şubat 2020 Pazartesi 09:19
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909’a yükseldi10 Şubat 2020 Pazartesi 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi 10 Şubat 202010 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Şubat 2020 - ASKİ10 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 10 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 10 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ10 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti