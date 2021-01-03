  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, "Devlete değil, işçiye maaş olarak vermeliyiz.”

Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, sigorta primlerinin yüksek olmasının esnafı zora soktuğunu dile getirerek, “Bize devletin hibe paralar ya da destekler vermesinden ise aldıklarında indirime gitmesi gerekir” dedi.
Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Kahveci, "Devlete değil, işçiye maaş olarak vermeliyiz.”

Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci esnafın sorunlarını gazetemize anlattı. Kahveci, esnafın zor günler geçirdiğini hatırlatarak, “Bir işçinin 2 bin 320 TL asgari ücret alıp onun sigorta priminin bin 150 TL olması esnafa çok ağır gelmektedir. Bize devletin hibe paralar ya da destekler vermesinden ise devletin aldıklarında indirime gitmesi gerekir” diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Oda Başkanı Kahveci, işletmelerde satılması gereken  pasta, tatlı, şeker, dondurma gibi ürünlerin sokaklarda seyyar bir şekilde satılmasının insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyerek, “Dışarıda seyyar bir şekilde satılan ürünler insan sağlığını tehdit ediyor. Bizim sattığımız ürünlerin belirli koşullar altında muhafaza edilmesi gerekiyor. Dışarıda açık bir şekilde tozun-toprağın içerisinde satılması uygun değildir.”

BELİRLİ KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLMELİ
“Birçok ürünün yapıldığı gün tüketilmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir pasta belirli bir derecede dolapta muhafaza edilmeli. Bu dışarıda simit tezgahında ya da bir camekanda satıldığında buna uyulmamaktadır. Yaz-kış demeden bu ürünler dışarıda seyyar araçlarla satılıyor. Maalesef yasalarımız buna izin veriyor. Pastanelerde belirli koşullarda saklanması yasa ile belirlenen ürünlerin bu şekilde satılması insan sağlığını tehdit ediyor.”

KAYIT DIŞI VURGUSU
“Özel günlerde seyyar araçlarda onlarca tepsi baklava ve tatlı satılıyor. Bunlar tamamen kayıt dışı üretimlerdir. Nerede nasıl üretildiği dahi bilinmiyor. İçerisinde hangi malzemeler kullanıldığı bilinmiyor. Bizim iş yerlerimizde üretilen ürünler ise Tarım Bakanlığı’nın belirlediği koşullar altında üretiliyor. Bizim denetimlerimiz yapılıyor. Ama köşe başlarında satılan ürünlerin denetimi olmuyor. Köşe başlarında satın aldığınız bir üründen dolayı sorun yaşarsanız ertesi gün o satıcıyı orada bulamazsınız ama bir iş yerinden alsanız karşınızda muhatap bulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

YASAKLANMALI
“Bizim iş yerlerimizde denetçimiz müşterilerimizdir” diyerek sözlerine devam eden Kahveci, “Devlet yetkilileri bir yıl içerisinde her gün tüm esnafı denetleyemez. Oysaki bizim iş yerlerimize gelen müşterimiz; kurallara riayet edip etmediğimizin farkındadır. Gerek hijyen konusunda gerek kalite konusunda bizi denetler. Birçok işyerlerimiz imalatını müşterinin görebileceği yerlerde yapmaktadır. Bu yüzden biz meslektaşlarımızın korunması için sokaklarda kayıt dışı satılan ürünlerin satışının yasaklanması gerekir” dedi.

SİGORTA PRİMLERİ AĞIR GELİYOR
Pandemiden dolayı esnafta bir iş düşüklüğü olduğunu da hatırlatan Kahveci, “Bir işçinin 2 bin 320 lira asgari ücret alıp onun sigorta priminin bin 150 lira olması bize çok ağır gelmektedir. Burada bir düzenleme yapılması gerekir. Mermeri delen suyun tanziki değil damlaların devamlılığıdır. Bize devletin hibe paralar ya da destekler vermesinden ise devletin aldıklarında indirime gitmesi gerekir. Biz bunu prim olarak devlete vermekten ise çalışana maaş olarak vermemiz gerekir” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?03 Ocak 2021 Pazar 09:00
  • İmtihan dünyası01 Ocak 2021 Cuma 02:02
  • 1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!31 Aralık 2020 Perşembe 12:44
  • AGD'den online fetih şöleni31 Aralık 2020 Perşembe 06:06
  • Elektrik kesintileri Çankayalıları bezdirdi31 Aralık 2020 Perşembe 05:05
  • Dünya Gerçekten Beşten Büyük Mü?31 Aralık 2020 Perşembe 04:04
  • Polatlar Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi kapılarını açmak için gün sayıyor31 Aralık 2020 Perşembe 03:03
  • Asgari Ücreti Harbiden Kıskandılar 31 Aralık 2020 Perşembe 02:02
  • Salgına rağmen Türk sanayisi iyi bir sınav verdi31 Aralık 2020 Perşembe 01:01
  • Başkan Ünal'dan "Camilerden çalıştıralım önerisi"30 Aralık 2020 Çarşamba 06:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti