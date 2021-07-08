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Patara Plajı'na 250 deniz kaplumbağası yumurta bıraktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanı arasında yer alan dünyaca ünlü Patara Plajı'nda bu sezon 250 yuva tespit edildi.
Patara Plajı'na 250 deniz kaplumbağası yumurta bıraktı

Kaş'taki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti ile iç içe olan Patara Plajı, 18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajları ve Türkiye'deki deniz kaplumbağalarının 22 üreme alanı arasında yer alıyor.
Patara Plajı'nın 14 kilometrelik bölümünde deniz kaplumbağaları yumurta bırakıyor. Plajı saat 08.00'den 20.00'ye kadar tatilciler kullanıyor, saat 20.00'den 08.00'e kadar ise deniz kaplumbağalarına kalıyor. Gün batımı ile deniz kaplumbağalarına kalan antik plajda yaklaşık 30 yıldır koruma ve izleme çalışması yürütülüyor. Koruma ve izleme çalışmaları, son 3 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki ekip tarafından yapılıyor.

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9 YIL SONRA İLK KEZ GELDİ

Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki yerli ve yabancılardan oluşan ekip, bu yıl 250 caretta caretta yuvası tespit ederek, korumaya aldı. Bu yuvalardan birinin, 9 yıldır Patara Plajı'nda yuva yapmayan ve nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağası yuvası olduğu belirlendi. Yeşil deniz kaplumbağası, ekip üyelerinden Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi uzman biyolog Ayfer Şirin tarafından gözlemlendi. Ender görülen yeşil deniz kaplumbağasının, Patara Plajı'ndaki doğal yaşama zenginlik kattığı vurgulandı. 
ÖZEL CİHAZLARLA TAKİP 

Patara Plajı'nda deniz kaplumbağalarını gözlemleyen ekip, tespit edilen yuvaları koruma altına alıyor. İnsan yoğunluğunun olmadığı bölgelerdeki yuvalar, yüzey altı kafeslerle insan yoğunluğu olan bölgelerdekiler ise hem yüzey altı hem de yüzey üstü kafeslerle korumaya alınıyor. Yeni doğacak deniz kaplumbağalarının cinsiyetini belirlemek için kumsal ve yuva içi sıcaklık verileri özel cihazlarla takip ediliyor. Böylece bu sezonda çıkacak yavruların dişi ve erkek oranları tahmin edilmeye çalışılıyor. Ekip, kumsalın yakınındaki tüm canlıları izleyerek, koruma altına alıyor. Kumsalın çeşitli yerlerine yerleştirilen koruma tabelaları ile dikkat çekiliyor. Girişteki bilgilendirme ofisine gelenlere Türkçe ve İngilizce olarak bilgi veriliyor. Patara Plajı'nda deniz kaplumbağaları, 15 Mayıs-15 Eylül'de yuvalama yapıyor.

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'ANAÇ KAPLUMBAĞALARIN ÖLÇÜMLERİNİ ALIYORUZ'

Uzman biyolog Ayfer Şirin, "Deniz kaplumbağaları üzerine çalışmalar yapıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleri, Pamukkale Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü 'Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde çalışıyorum. 2021 yaz sezonunda şu ana kadar 250 yuva tespit ettik. 20'ye yakın sıcaklık aleti koyarak, hem küresel ısınmanın etkilerini hem de yavruların cinsiyet oranları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Gece boyunca yaptığımız çalışmalarda karşılaştığımız anaç kaplumbağaların ölçümlerini alıyoruz. Markalama işlemi yapıyoruz. Bu yıl bizimle çalışan yurt içinden ve dışından çok kalabalık bir ekiple gönüllü arkadaşlar var. Patara kumsalı genel olarak deniz kaplumbağaları için yoğun bir yuvalama alanı. 9 yıl aradan sonra ilk defa yeşil deniz kaplumbağası ile karşılaştık. Uzun süredir bu kumsala yuva yapmayan bir tür. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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