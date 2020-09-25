Patates közlemek isteyen çocuklar, çalılık alanı tutuşturdu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, taşlardan yaptıkları ocakta patates közlemek isteyen çocukların yaktığı ateş, çalılık alana sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi’nde bulunan çalılık alanda meydana geldi. İddiaya göre, taşlardan yaptıkları ocakta patates közlemek isteyen çocukların yaktığı ateş, çalılık alana sıçradı. Yangının büyümesinin ardından korkan çocuklar, olay yerinden kaçtı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çalılık alanda devam eden yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

'YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK BİR ALAN YANDI'

Çıkan yangına mahalle sakinleriyle beraber müdahale eden Mersincik Mahalle Muhtarı Derya Uluç, "Okul duvarının dibinde çocuklar mangal yakıyorlar patates pişirmek için. Yangın oradan büyüyor ve çocuklar müdahale edemeyince kaçıyor. Ne yazık ki daha sonra yangın büyüyor. Yaklaşık 10 dönümlük çalılık bir alan yandı. Büyük bir tehlike atlattık, bu yangın ormanlık alana sıçrayıp büyüseydi daha kötü olurdu. Hemen yakınlarda evler var, oraya sıçrayabilirdi. Çok şükür itfaiyemiz tam zamanında yangına müdahale ederek büyümesini önledi" dedi.