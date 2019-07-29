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Patencilerin aracınızdan tutunmalarına müsade etmeyin!

Paten süren çocukların trafikte aracınızdan tutunmalarına izin vermek, aslında onların hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyor.     
Patencilerin aracınızdan tutunmalarına müsade etmeyin!

Yaz tatilinde çocukların bisikletten sonra en çok tercih ettiği araçların başında patenler geliyor. Fakat parklarda bulunan paten alanlarının dışında caddelerde paten kayan çocuklar hem kendi hayatlarını tehlikeye atıyor hem de etraftaki araçlara zor anlar yaşatıyor. Bir de çocukların yollarda hızlı ilerleyebilmesi için çocuklara sözde destek veren sürücüler işin içine girince tehlikenin boyutu katlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören’in en işlek caddelerinden Fatih Caddesi’nde yine bir sürücü çocuklara sözde destek atarak yoğun trafikte hızlı bir şekilde seyretmelerini sağladı.  

PATEN TEKERLEKLERİ HIZA DAYANIKLI DEĞİL

Araçların arkasına, camına tutunarak hızlı şekilde paten kaymak isteyen çocuklara verilen destek aslında onların hayatını bir nevi tehlikeye atmak anlamına geliyor. Çünkü ayaklarında bulunan patenlerin tekerlekleri bir aracın hızlanması ve devamlı gidişi ile karşılaştırılmayacak seviyede. Yani çocukların patenlerindeki bir tekerin parçalanması yerinden çıkmasıyla büyük bir kazanın yaşanması kaçınılmaz. Ancak tüm bu tehlikelere rağmen çocuklara sözde iyilik yaptığını düşünen bilinçsiz şoförler patenci çocukların araçlarına tutunmalarına izin veriyor. 

İYİLİK YAPMIYORSUNUZ

Özellikle dik rampalarda paten kayan çocuklar yoldan geçen araçlara ‘Destek atar mısınız?’ diyerek yanaşıyor. Bazı sürücüler ise çocuklara iyilik yapmak düşüncesiyle araçların camını açarak ya da bagaj kısmından tutunmalarını sağlayarak destek oluyor. Fakat yapılan bu destek onların hayatını tehlikeye atmaktan başka bir anlama gelmiyor. 

PARKLARDA PATEN ALANLARI ARTIRILMALI

Cadde ve sokaklarda paten kayan çocukların bu tür tehlikelerle karşılaşmamaları içinse çözüm ilçe belediyelerinde. Ne yazık ki Başkent’in çoğu parkında bu paten alanları bulunmuyor. 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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