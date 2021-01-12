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Patenle kayarken park halindeki araca çarparak yaralandı

Maltepe'de yokuş aşağı paten ile kayan genç,  park halindeki hafif ticari araca çarptı. Aracın arka camının kırıldığı kazada başından yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patenle kayarken park halindeki araca çarparak yaralandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan T. (16) aynı mahallede oturan ablasını ziyaret etmek patenleriyle yola çıktı. Emircan T., patenlerle yokuş aşağı kayarken aniden kontrolünü kaybetti ve yol kenarında park halinde bulunan 34 FG 6702 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpma anında gencin başı, aracın kırılan arka camına çarptı. Başından yaralanan genç, yere yığıldı.

İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK ÇALIŞANI YAPTI

O sırada yoldan geçen elektrik arıza bakım ekibi ve çevredekiler yardıma koştu. O sokakta oturan bir sağlık çalışanı ilk yardımı yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağı süratle kayan gencin, park halindeki hafif ticari araca hızla çarpması,  çevredekilerin yardıma koşması, ilk müdahale anları yer alıyor.

'İLK ÖNCE SİLAH SESİ DUYDUĞUMUZU SANDIK'

Kaza olduğu sırada evinin balkonunda kazayı gören ve hemen yardıma koşan Güngör Daşdan, "Patenli bir genç, 16 yaşında olduğunu kendisi söyledi. Ben önce çöp koyteynerine vurdu sandım, sonradan gelip gördüğümüzde arabanın camının patladığını fark ettik. İlk duyduğumuzda silah sesi sandık. Aşağı inip geldim baktım ki arabanın camı patlamış arabanın camına vurmuş. Geldim baktım yatıyor, kulağından kan geliyordu. Karşı komşumuz hastanede çalışıyor, Esin kardeşimiz geldi yardımcı oldu. Sağlık ekiplerini aradık, geldiler hastaneye götürdüler" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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