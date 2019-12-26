Patlama sonrası 4 gözaltı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Metan gazı faciasında 2 işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi de yaralanmıştı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T., F.T. ve E.T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İ.K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle dün patlama meydana gelmişti. Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.

Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.