  • BIST 114.440
  • Altın 287,305
  • Dolar 5,9349
  • Euro 6,5779
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Patlama sonrası 4 gözaltı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Metan gazı faciasında 2 işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi de yaralanmıştı.
Patlama sonrası 4 gözaltı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T., F.T. ve E.T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İ.K.'yi gözaltına aldı. 

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

NE OLMUŞTU?

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle dün patlama meydana gelmişti. Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı. 

Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke şokta: Engelli çocukları toprağa gömüp...26 Aralık 2019 Perşembe 13:59
  • Seymenler '27 Aralık ruhu'nu yaşatmaya devam ediyor26 Aralık 2019 Perşembe 13:08
  • Mimar Sinan’ın 550 yıllık eseri harabeye döndü26 Aralık 2019 Perşembe 12:58
  • OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı26 Aralık 2019 Perşembe 12:55
  • Yerli otomobilde geri sayım26 Aralık 2019 Perşembe 12:49
  • Damda ceset bulundu26 Aralık 2019 Perşembe 12:19
  • Ankara'da 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi26 Aralık 2019 Perşembe 11:31
  • 27 Aralık 2019 Cuma Hutbesi yayınlandı! - Diyanet İşleri Başkanlığı 27.12.201926 Aralık 2019 Perşembe 11:23
  • Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu26 Aralık 2019 Perşembe 09:54
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı26 Aralık 2019 Perşembe 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti