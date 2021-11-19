Patlamanın nedeni belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.
Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmıştı, 2 kişi de yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Yaralıların durumu ağır” dedi.
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