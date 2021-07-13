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Patoz makinesinden çıkan toz kazaya neden oldu: 12 yaralı

DÜZCE’de, patoz makinesinden dağılan tozların yolda görüş mesafesini düşürmesi sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 12 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili bahçe sahibi ve patoz makinesini kullanan kişi gözaltına alındı.
Patoz makinesinden çıkan toz kazaya neden oldu: 12 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden 81 AAV 386 plakalı otomobil ile 67 SK 852 plakalı motosiklet çarpıştı. Arkadan gelen 81 DT 875, 81 T 0517 ve 81 ABR 888 plakalı otomobiller de birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5’i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden yola dağılan tozların görüş mesafesini sıfıra düşürmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü. Polis ekipleri patoz makinesini kullanan kişi ile bahçe sahibini gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kazayı gören bir kişi, "Normal hızda geliyorduk. Burada bir duman vardı. Dumanı görünce yavaşladık ancak aniden karşımıza bir araç çıktı. Zaten motosiklet ile diğer araç kaza yapmıştı. Sonra bütün araçlar birbirine vurdu. Duman bahçeden doğru geliyordu. Büyük ihtimal patoz dumanıydı.” dedi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan küçük çocukları kucaklarında sallayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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